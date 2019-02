“8 preti su 10 sono gay”

In arrivo il libro shock sulle lobby gay in Vaticano; una vera bomba: “8 preti su 10 sono omosessuali”.

Pare sia arrivato il momento di riaccendere i riflettori sul tema dell’omosessualità nella Chiesa: una vera bomba per il Vaticano secondo cui ben otto preti su dieci sarebbero gay. Lo afferma il giornalista francese Frederic Martel nel suo libro che uscirà prossimi giorni dal titolo (nella sua traduzione italiana): “Sodoma, potere e scandalo in Vaticano”.

Si tratta di una vera e propria inchiesta basata su circa 1.500 interviste di cardinali, preti e diplomatici. Alcuni nomi sono riportati, mentre altre dichiarazioni sono anonime. Il giornalista scrive il libro anche in vista della sua attività di militante Lgbt e difensore dei diritti omosessuali.

Il libro sarà acquistabile dal 21 febbraio 2019 e sarà tradotto in otto lingue, edito da Feltrinelli in Italia. Un giorno emblematico visto che proprio questa data sarà l’occasione in cui la Chiesa si fermerà per riflettere e trovare soluzioni contro l’orrore che dilania la comunità ecclesiastica degli abusi e della pedofilia.

Secondo quanto fa emergere Martel, potrebbero esistere due realtà: una composta da preti gay che lo accettano e l’altra che ricorre ad incontri sessuali. Inoltre, pare che chi abbia i comportamenti più aggressivi nei confronti degli omosessuali, nasconderebbe proprio una doppia vita (include espliciti riferimenti).

Un’esplosione di “colpe” per il Vaticano,non facile da arginare e contenere.