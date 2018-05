Acerra, Banda del cric colpisce in Via Venezia

Acerra – Sembrava una pratica passata, abbandonata negli anni 80, quando vicende del genere erano all’ordine del giorno. I fatti dimostrano che non è così.

Sempre più frequenti i furti notturni di pneumatici ad Acerra. L’ultimo episodio si è verificato in Via Venezia, dove alcuni soggetti non ancora identificati hanno preso di mira una Fiat Panda di colore Nero.

L’autovettura è stata completamente espropriata delle proprie gomme e lasciata sul ciglio della strada in condizioni pietose.

Le parole del proprietario rendono il senso di quello che si prova:

“C’è solo da provare vergogna, non è possibile che nel 2018 si registino ancora questi furti. Quanto può costare rivendere quattro pneumatici usati? Ormai la nostra è diventata una città invivibile, bisogna andare via finchè si è in tempo”.

è il commento amaro di un giovane deluso dalle sue radici acerrane