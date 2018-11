Acerra, caso di scabbia: panico tra le mamme

Caso di scabbia ad Acerra. Un bambino ricoverato al Santobono di Napoli. Panico tra le mamme della scuola frequentata dal piccolo.

Un bambino ricoverato per scabbia scatena il panico tra i genitori del Secondo Circolo didattico. La vicenda risale a mercoledì sera quando il piccolo è stato ricoverato al Santobono di Napoli per un’eruzione cutanea: tornerà a scuola solo dopo il via libera dei sanitari e le opportune cure.

La vicenda ha generato paura te ai genitori degli altri alunni. Sono bastati pochi messaggi scambiati via social: in tante si sono precipitate a riprendere i propri figli a scuola per dell’orario di chiusura. Un clima di tensione del tutto immotivato, come ha ben spiegato la preside dell’Istituto scolastico, la professoressa Rosaria Coronella. La dirigente ha opportunamente contattato il centro epidemologico dell’Asl di Casavatore. È stato consigliato agli stessi genitori di monitorare eventuali eruzioni cutanee e pruriti in determinate zone del corpo.

La scabbia di contrae solo con contratto stretto pelle e pelle ed attraverso la biancheria che si utilizza a casa.