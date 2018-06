Acerra: rapina in farmacia. Nelle telecamere la verità

Esame antropometrico per verificare la compatibilità. Questo quanto disposto dal tribunale. Si parla della rapina ai danni di una farmacia ad Acerra.

Sarà un perito ha valutare l’attendibilità delle immagini video che riprendono una persona intenta a partecipare alla rapina ai danni di una farmacia, la De Carlo in via Deledda.Questo quanto disposto dal tribunale di Nola. Si tratta di una donna di 32 anni. Si cercherà di capire se é lei la complice del raid andato in scena il 16 marzo del 2017. La donna entrò nella farmacia fingendosi una cliente per poi lasciare via libera agli esecutori materiali. Furono portati via mille euro in contanti. I rapinatori scappatoie in sella ad uno scooter.

Gli altri due imputati sono già stati condannati. Un altro soggetto, anch’egli di Acerra aveva scagionato tutti i partecipanti alla rapina. Lo stesso, in aula, aveva spiegato in.maniera dettagliata tutte le fasi del colpo. Ora si attendono gli esami sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza sia delle farmacia che di quelle installate per strada.