Acerra. Volontari scoprono discarica di rifiuti illegale

Acerra – Rivenuta dai volontari antiroghi una discarica a cielo aperto ad Acerra, in località Candelara.

Bisogna “evitare che diventino roghi tossici”. “Oltre a quelli sversati, come ormai consuetudine, anche una decina di big bags, scaricati nella periferia acerrana e contenenti rifiuti plastici speciali. Come sempre abbiamo allertato la polizia municipale e l’esercito con cui stiamo avviando una proficua collaborazione”.

“E’ gravissimo non per quelli che sversano perché – afferma una cittadina – loro sono tranquilli, tanto possono fare quello che vogliono delle nostre terre. E’ gravissimo, ripeto, che lo stato che ci dovrebbe tutelare sta zitto e non adotta le misure adeguate perché questo non avvenga. E‘ gravissimo che noi ci disperiamo, commentando, condanniamo nella comodità delle nostre case. Lo sto facendo anch’io ma mi sento impotente”.