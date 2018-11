Afragola – baby gang in azione: aggrediti 4 ragazzi

Baby gang in azione al confine tra Afragola ed Acerra. L’aggressione è stata messa a segno nei pressi del centro commerciale “Le Porte di Napoli”. Ecco cosa è accaduto.

In quattro davanti all’ Happy Maxicinema, nei pressi del centro commerciale al confine tra Acerra ed Afragola, sono stati aggrediti da una baby gang nella serata di sabato. Una tranquilla uscita tra amici si trasforma in un pestaggio. Stando alla prima ricostruzione dei fatti, in 10 hanno aggredito il ristretto gruppo di ragazzini. Probabilmente il solito sguardo di troppo ha dato il via prima ad una scaramuccia, a qualche piccolo insulto, per poi passare alla contesa vera e propria. Pugni, calci ed un oggetto di ferro: stando alla testimonianza di una delle vittime. Uno degli aggrediti riesce a scappare per cercare aiuto all’interno del cinema: a quanto pare senza sortire l’effetto sperato: del personale addetto nessun cenno di aiuto. Intanto gli altri tre riportano ferite alla testa ed all’addome. Nessuno degli adulti presenti interviene per sedare la rissa: tranne una signora che, con grande coraggio, si sovrappone alla furia degli aggressori.

Fortunatamente in pochi minuti l’incubo dei quattro finisce. Tutti chiamano i propri genitori per farsi riaccompagnare a casa e raccontare la brutta esperienza vissuta in quello che sarebbe dovuto essere un tranquillo sabato sera.