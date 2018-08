Afragola: cacciati dal bar perchè gay

Due persone cacciate da un bar ad Afragola perché gay. Ecco il racconto di un atto discriminatorio.

Una coppia di gay è stata allontanata da un noto bar di Afragola. Il motivo sembra siano state le troppo esplicite effusioni che i due si sarebbero scambiati in pubblico. Atteggiamenti che per i due apparivano normali ma non per il proprietario del locale. Secondo il racconto della coppia lo stesso li avrebbe invitati a lasciare il bar, motivando con la frase “non si fanno queste cose in pubblico”.

Il gesto, però, è stato negato dal gestore: non avrebbe costretto i due ad abbandonare il locale. Inoltre, ha garantito che, in precedenza, usò lo stesso trattamento per una coppia eterosessuale: semplicemente non gradisce effusioni esplicite in pubblico indipendentemente dell’orientamento sessuale. La storia sembra ricordare da vicino quanto accaduto nel mese di giugno all’ingresso dello stabilimento balneare Beach Park di Bacoli, in via Miniscola.

Intanto la notizia ha fatto già il giro del web. In particolare numerosi sono i commenti sul più noto dei social network. Resta difficile stabilire la verità alquanto accaduto: da una parte una coppia che denuncia un episodio di omofobico, è dall’altra il gestore di un locale che richiama al decoro chi frequenta il posto.