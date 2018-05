Afragola: farmacia indagata per truffa ai danni dello stato

Farmacia accusata di truffa ai danni del servizio sanitario nazionale. Nei guai un 42enne: accusato di aver occultato ricette mediche e di fustelle di farmaci.

Rinvio a giudizio per 8 persone, tra i 37 ed i 63 anni, tutti farmacisti o medici. Residenti tra Castelvoltirno, Frignano e Mondragone. Accusati di associazione a delinquere finalizzata a commettere truffe. Invocato un giudizio anche per un 42enne di Afragola. Avrebbe occultato una busta di plastica contenente ricette mediche e fustelle. Sara io giudice di Santa Maria Capua Vere e a decidere se gli 8 imputati saranno rinviati a processo.

L’inchiesta è stata portata a termine dai Nas di Casoria. Vera e propria mente dell’associazione sarebbe una donna di 37 anni. Al centro ci sarebbe l’emissione di ricette false intestate a pazienti deceduti, irreperibili o a terzi che hanno sempre disconosciuto di aver spedito quelle ricette in farmacia. O documenti venivano ottenuto grazie ad un 65enne medico di base, oppure venivano stmapate in proprio dal farmacista o da qualche collaboratore utilizzando le credenziali di accesso al Sistema di accoglienza centrale al Ministero dell’economia e delle finanze. I farmaci venivano conservati in bastoni e successivamente acquistati dalla Gurnialk poi venire commercializzati in Ucraina.