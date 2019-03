Afragola: investito extracomunitario prima di Napoli-Juve

Gravissimo incidente poco prima delle otto di sera ad Afragola. Un ragazzo ha investito un extracomunitario in sella ad uno scooter.

Il sinistro è avvenuto sul Corso Garibaldi angolo via Cesare Battisti. Stando ad una prima ricostruzione, un ragazzo alla guida di una di una Lancia Ypsilon grigia ha investito un extracomunitario in sella ad uno scooter. Necessario l’intervento di una autoambulanza per soccorrere il malcapitato: al momento non si conoscono ancora le condizioni di salute. Era alla guida senza casco. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale: gli agenti hanno provveduto a verbalizzare nei confronti del responsabile dell’incidente.

Seguiranno aggiornamenti….