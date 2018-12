Afragola: picchia il padre e la madre. Arrestato 32enne

Nel primo pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Polizia Afragola hanno arrestato un 32enne originario di Acerra per i reati di lesioni resistenza e minacce a PPUU e danneggiamento dei beni dello Stato.

I poliziotti, durante il controllo del territorio hanno avvicinato Via Calabria in Afragola per la segnalazione di lite in famiglia.Gli agenti, hanno accertato che, il giovane, poco prima aveva aggredito i genitori mettendo a soqquadro la casa e danneggiando numerose suppellettili e si era allontanato prima del loro arrivo.

Mentre i poliziotti erano ancora in casa cercando di tranquillizzare i due anziani coniugi, il giovane rientrava tentando nuovamente di aggredirli.

Prontamente i poliziotti sono intervenuti per portarlo a più miti atteggiamenti ma di risposta il giovane si scagliava contro di loro con calci e pugni riuscendo a divincolarsi e raggiungere il cortile dove si accaniva sull’autovettura della Polizia danneggiandone il passaruota.

Il giovane è stato arrestato i poliziotti medicati con una prognosi di 10 giorni.