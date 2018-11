Afragola. Rapina volante in piazza Gianturco, poi slalom tra le auto

Delinquenti in azione in pieno centro ad Afragola. Ecco cosa è successo ad una coppietta in via Gianturco.

Rapina ad Afragola. Il fatto risale alla serata di domenica. Secondo una prima ricostruzione, due malviventi in sella ad uno scooter hanno avvicinato una coppietta in macchina, una Mercedes, nei pressi di via Gianturco. Hanno affiancato l’auto per poi mandare in frantumi il finestrino lato guidatore con il calcio della pistola stretta nelle mani di uno dei due delinquenti. Poi hanno minacciato io malcapitato, il quale non ha potuto far altro che consegnare loro quanto richiesto: un orologio molto simile ad un Rolex.

Arraffato il bottino, a quanto pare, i rapinatori sono scappati via in pochi secondi facendo perdere le proprie tracce. A raccontare quanto accaduto la stessa coppietta vittima del raid. Attraverso i social hanno espresso il proprio rammarico ma anche rivelato qualcosa sulla refurtiva. Resisi conto che non si trattava di un Rolex, la coppia di rapinatori è fuggita via a mani vuote. Tanto rumore per nulla, insomma…