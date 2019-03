Afragola: Ricettazione ed armi clandestine, arrestato un 30enne

AFRAGOLA POLIZIA : ARRESTATO 30ENNE CON PISTOLA IN CASA

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Afragola hanno arrestato per il reato di ricettazione e detenzione di arma clandestina, Antonio Maisto 30enne napoletano.

I poliziotti, in seguito ad una certosina indagine, hanno eseguito un controllo presso l’abitazione dell’uomo in Casoria alla via Rossini.

All’interno di una scatola di scarpe posta in un pensile del bagno, i poliziotti, hanno rinvenuto e sequestrato, un revolver Smith & Wesson cal.38 completo di munizionamento.

L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere.

L’arma sequestrata è al vaglio della Polizia Scientifica per gli accertamento tecnico-balistici per accertare se è stata usata per episodi criminali.