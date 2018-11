Afragola – Sequestrati 9320 pacchetti di sigarette: 3 arresti

Afragola – Un sequestro di ben 200 chili di Sigarette è stato effettuato dai Carabinieri di Afragola, arrestando, nelle indagini, S. C. 48enne del posto, C.C 41enne di San Pietro a Patierno e A.d.P 19enne di Afragola.

Gli uomini erano già noti alle forze dell’ordine e questa volta avevano messo in piedi, nel cortile dell’abitazione di uno dei 3, uno stand abusivo dove si vendevano sigarette, usando un locale in maniera impropria per il deposito nel quale sono stati rinvenuti 9320 pacchetti, per un peso di 186 kg; una scacciacani priva del tappo rosso, e 135 euro in contanti.