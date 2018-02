Allarme Meteo: Arriva il Gelo. “Temperature minime anche di -9 gradi”

Nonostante il sostanziale e netto irrigidimento delle temperature di questi giorni, la situazione è destinata a peggiorare: E’ in arrivo infatti un ulteriore calo atteso da domenica sera.

l’ondata di gelo che sta per investire l’Europa e da domenica sera arriverà in Italia sarà paragonabile a quella del febbraio 2012 o del gennaio 1985. Lo fanno sapere i meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it, precisando che sono attese nevicate, un crollo termico e giornate di ghiaccio (ovvero con temperature che anche di giorno non supereranno lo zero)

E’ atteso infatti che tra lunedì e martedì le temperature potrebbero scendere di oltre 10 gradi. L’aria gelida, precisano i meteorologi, arriva dalla Siberia : Nelle zone d’origine, le temperature al suolo toccheranno i -35 gradi, addirittura -40. L’ondata di gelo coinvolgerà gran parte dei Paesi europei. All’inizio della prossima settimana a Mosca il termometro precipiterà a -27 di notte e non supererà i -12 durante il giorno; a Berlino si arriverà a -15 e a -4; a Parigi -8 e 0; a Londra -6 e 1; a Budapest -16 e -5.

“L’indebolimento del vortice che si trova sopra il Polo Nord, causato dal riscaldamento della stratosfera – spiega – provocherà, da sabato, una discesa di aria gelida che si riverserà sull’Europa, interessando da domenica sera anche l’Italia. Gli effetti di questo fenomeno in Italia si avranno fino a giovedì, con temperature minime anche di -9 gradi”

La debolezza del vortice polare potrebbe inoltre provocare un altra ondata di gelo entro i primi 15 giorni di marzo.