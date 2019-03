ALT! presenta: 30 GIORNI – STORIA DI UNA SCHIZOFRENIA

Il 29 marzo 2019 debutta il primo graphic novel di Fabrizio Gargano, viaggio di un mese in 164 pagine di follia reale e folle realtà.

“Trenta giorni sono un sacco di tempo. Chi è stato completamente felice per trenta giorni in una vita intera? Pochi, pochissimi. Sì, sono un sacco di tempo.”

Se decontestualizzati dalla sua condizione di sofferenza psicologica, molti dei pensieri di Roberto sono di una lucidità disarmante e capaci di un’analitica descrizione della natura umana nei suoi più biechi risguardi. Il tragico protagonista del graphic novel di Fabrizio Gargano è un ‘malato mentale’, la cui vita è scandita dall’alternanza tra T.S.O. coatti e una segregazione domestica che non ha nulla da invidiare agli arresti domiciliari.

Quando non scappa dalla realtà con le disturbanti allucinazioni di cui è al contempo fautore e vittima, quando non prova ad auto-mutilarsi per placare il senso di colpa insostenibile, quando non attacca vicini e parenti a causa di paranoie che un fondo di verità ce l’hanno, Roberto sente di non avere altra scelta che provare a fuggire dall’ospedale, dalla famiglia, dalla vita e – forse – da sé stesso. Il doppio vincolo in cui è intrappolato lo costringe ogni volta a portare con sé il bagaglio troppo pesante del dolore di un’esistenza che lo ha schiacciato fino a renderlo piatto come l’etichetta che gli è stata affibbiata: schizofrenia.

Tratto dalla storia dolorosamente vera del cognato dell’autore, il romanzo grafico dell’esordiente Fabrizio Gargano è una narrazione raffinata e avvilente sulla disperazione di un uomo la cui condanna è l’incomunicabilità della sua consapevolezza. Unica via di fuga da questo stato di malessere, per urlare a un mondo sordo la propria autoaffermazione, è un loop, un circolo vizioso fatto di vento tra i capelli, minuti contati, sigarette spente e angosce esistenziali che lo riportano inevitabilmente al punto in cui partito.

Parte di questo avvincente e tormentato viaggio è immaginato e ritratto dalla matita sensibile e dall’occhio attento di Fabrizio Gargano, che restituisce dignità e comprensione al parente defunto con una storia a fumetti sui trenta giorni di libertà condizionata e di vita semi-vera di Roberto. Alla stregua del tentativo del protagonista di scappare dalla prigione in cui è detenuto per il reato di malattia mentale, anche la storia del fumettista pontino cerca di svincolarsi dalla gabbia narrativa, usando espedienti grafici in cui balloon e vignette smantellano e destrutturano lo spazio della tavola, mediati da un tratto disturbante e soluzioni stilistiche e prospettiche insuete quanto lo sguardo lucido di un ‘folle’.