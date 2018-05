“Altro che impeachment, Di Maio è stato fregato da Salvini”

Sempre in continuo rinnovamento, conduce la sua vita ricercando la dinamicità che l'alienazione, a cui spesso ci costringe la vita, ci fa mettere da parte. Ama la concretezza. Per molti è una persona sicura e forte d'animo, caparbia e dedita al perseguimento degli obiettivi che si prefigge, una persona che sa sempre quello che vuole. In realtà, solo chi la conosce bene, riesce a scorgere in lei la sensibilità e l'empatia che sono le cose che più appartengono alla sua persona. Del resto anche lei è, come diceva Nietzsche, umana troppo umana.