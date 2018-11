Assoluzione Raggi – Di Maio attacca: “giornalisti corrotti intellettualmente”

Durissimo attacco di Luigi Di Maio nei confronti dei media, rei di aver infangato la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Proprio oggi è arrivata la sentenza di assoluzione.

Arrivano le prime, prevedibili, reazioni da parte dei principali esponenti del M5s dopo la notizia della decisione dei giudici sul “processo Raggi”. La sindaca è stata assolta in base all’articolo 530 comma 1 del codice di procedura penale. La lettura della sentenza è arrivata dopo meno di un’ora di camera di consiglio. Il fatto c’è ma non costituisce reato. La richiesta formulata dalla Procura era di condanna: 10 mesi senza attenuanti. Secondo la pubblica accusa la Raggi avrebbe mentito in merito alla nomina di Renato Marra alla direzione del dipartimento Turismo del Comune di Roma. Renato è fratello di Raffaele: all’epoca braccio destro della sindaca.

Pochi minuti sono bastati ai principali esponenti del M5s per scatenare la loro rabbia nei confronti dei media. In prima fila il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. In un post sulla sua pagina ufficiale Facebook definisce la stragrande maggioranza dei media dei corrotti intellettualmente e moralmente. E promette una legge sugli editori puri:

La vera piaga di questo Paese è la stragrande maggioranza dei media corrotti intellettualmente e moralmente. Gli stessi che ci stanno facendo la guerra al Governo provando a farlo cadere con un metodo ben preciso: esaltare la Lega e massacrare il Movimento sempre e comunque. Presto faremo una legge sugli editori puri, per ora buon Malox a tutti!