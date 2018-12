Attentato a Strasburgo: l’eurodeputato Nicola Caputo bloccato in un pub

Sparatoria nel centro di Strasburgo: città che ospita la sede del parlamento europeo. Il fatto è avvenuto una zona dove erano stati allestiti i mercatini di Natale. Un europarlamentare del Pd bloccato in un pub.

Stando al racconto dello stesso Nicola Caputo, ci sono stati spari tra la folla con la polizia che, successivamente, non ha consentito di accedere al centro della città e ha costretto a barricarsi in un pub a chi si trovava in quella zona. Per adesso il bilancio è di due morti e 11 feriti, secondo fonti di polizia e prefettura. Anche se Fonti ospedaliere citate dal sito Dna (Dernieres nouvelles d’Alsace) parlano di quattro morti e cinque feriti gravi dopo l’attentato di Strasburgo. Ma non ci sono ancora conferme.

L'Europarlamentare Nicola Caputo ha twittato da un pub in cui è barricato con altre persone. "Stiamo bene, ma ci sono morti".

L’attacco è avvenuto intorno alle 20 nel centro della città francese. Secondo diverse fonti ci sarebbero un morto e dieci feriti. Il sindaco della città ha detto che l’assalitore è in fuga. La prefettura della regione Grand Est e del dipartimento del Basso Reno ha fatto sapere che l’autore degli spari è stato identificato ed è ricercato. Il mercatino è stato evacuato e l’area intorno al centro storico è stata blindata. Anche il Parlamento europeo, dove in questi giorni si riunisce la plenaria, è stato chiuso.