Attentato Strasburgo: identificato l’attentatore. Ecco di chi si tratta

Sparatoria nel centro di Strasburgo: città che ospita la sede del parlamento europeo. Il fatto è avvenuto una zona dove erano stati allestiti i mercatini di Natale.

L’attacco è avvenuto intorno alle 20 nel centro della città francese. Secondo diverse fonti ci sarebbero un morto e dieci feriti. Il sindaco della città ha detto che l’assalitore è in fuga. La prefettura della regione Grand Est e del dipartimento del Basso Reno ha fatto sapere che l’autore degli spari è stato identificato ed è ricercato. Il mercatino è stato evacuato e l’area intorno al centro storico è stata blindata. Anche il Parlamento europeo, dove in questi giorni si riunisce la plenaria, è stato chiuso.Il ministro dell’Interno francese, Christophe Castaner, ha confermato che le vittime della sparatoria avvenuta questa sera intorno alle 20:00 nel mercatino natalizio di Strasburgo sono due e che l’attentatore e’ in fuga ma e’ stato identificato. I feriti, secondo la prefettura, sono almeno 11.

Tra i feriti dell’attacco di Strasburgo c’è anche un militare dell’Opération Sentinelle. Si tratta dell’operazione anti terrorismo lanciata dopo gli attentati del gennaio 2015 a Parigi, che vede impegnati 10mila militari e circa 5mila poliziotti a guardia dei “punti sensibili” del territorio francese. L’attentatore di Strasburgo ha 29 anni ed e’ schedato dalle forze dell’ordine come “fiche S”, la classificazione che le autorità francesi utilizzano per gli individui considerati potenzialmente pericolosi per la sicurezza dello Stato. Lo si apprende da fonti della polizia, citate da ‘Le Figaro’. L’uomo ha 29 anni ed era stato schedato. Il presunto attentatore di Strasburgo sarebbe stato localizzato in una strada a sud del centro di cittadino. Le forze speciali, riportano i media francesi, hanno ingaggiato una sparatoria con l’uomo.