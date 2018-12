+++ Attentato Strasburgo: Morto il giovane Antonio Megalizzi+++

Attentato a Strasburgo: il giovane giornalista italiano, Antonio Megalizzi, non ce l’ha fatta. Il proiettile era bloccato.

Il giovane giornalista italiano, Antonio Megalizzi non ce l’ha fatta. Il 28enne, gravemente ferito alla testa, è la quarta vittima dell’attentato dell’11 dicembre, ai mercatini di Natale di Strasburgo.

Le condizioni del ragazzo, erano, sin da subito, apparse disperate, nonostante una comunicazione da parte dei francesi che aveva, per qualche ora, lasciato intendere che il ragazzo era stato ferito solo lievemente; poi, nella stessa notte dopo l’attentato, si era capito che Antonio stava lottando tra la vita e la morte.

Il ragazzo era in coma e non poteva essere operato a cause della posizione in cui si era bloccato il proiettile che lo ha colpito, arrivato alla base del cranio, vicino alla spina dorsale.

La comunicazione ufficiale è stata data dalle autorità francesi nel pomeriggio di ieri, ma la morte pare risalire ad alcune ora prima.