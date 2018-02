Basket Nba, lo stato delle cose: the Portland TrailBlazers

I Portland TrailBlazers ovvero il regno di Damian ‘Dame’ Lillard. Una delle migliori point guards Nba, indipendentemente dalle annuali polemiche di febbraio su chi selezionare per quell’evento mediatico e commerciale (e poco altro) chiamato all star game. Alla destra del Dame il suo scudiero di maggior fiducia: la prolifica combo guard Nba nota all’anagrafe come C.J. McCollum. Alla sinistra del Dame, invece, il giovane colosso che tiene assieme la notevole difesa di Stotts: il sempre divertente Jusuf Nurkic. Questo il triangolo scaleno di riferimento in casa Blazers.

Lo stato delle cose: 60 partite giocate, 34 vittorie e 26 sconfitte, un record buono al momento per il quinto posto nell’affollata e intricatissima corsa playoffs della Western Conference. I Portland TrailBlazers non amano correre particolarmente: diciannovesimi nella classifica del pace Nba. Pur non correndo granché, il talento offensivo di Lillard e, in misura minore, quello di McCollum, rendono l’attacco dei Trailblazers efficiente abbastanza da collocarsi al tredicesimo posto nella classifica dell’offensive rating Nba. Un buon attacco dunque, superato però, quanto a rendimento, da una difesa in grado di issarsi al settimo miglior defensive rating dell’intera lega. Per quanto sia sempre utile la spinta del rumoroso pubblico di casa in Oregon- il Moda Center di Portland, tredicesimo palace Nba per numero di presenze- l’attuale record home vs road è alquanto simile. Il record casalingo dei TrailBlazers è infatti di 17 vinte e 11 perse mentre quello on the road è di 17 vinte e 15 perse. Ad ampliare la consistenza del record interno di Portland potrebbero però giovare le prossime partite, a partire da quella di stanotte contro i Kings. A seguire, sempre in casa prima contro una Minnesota priva di Jimmy Butler e poi contro i sempre più enigmatici Thunder di Westbrook e George. Infine, a chiudere questo mini cerchio, back-to-back con trasferta abbordabile contro i Lakers ed immediato ritorno in Oregon per sfruttare di nuovo il fattore campo contro i New York Knicks privi di Porzingis e già belli proiettati al draft.

Tornando a Nurkic ed al se e quanti soldi dargli: quello dei Portland TrailBlazers è uno dei payroll più congestionati della lega, grazie ai soldi che il pur bravo GM Neil Olshey ha dato in particolare a due giocatori:

Evan Turner, a libro paga (più di 18 milioni l’anno) per altri due anni dopo questa stagione:

e Meyers Leonard, anche lui a libro paga (quasi 11 milioni l’anno) per altri due anni dopo questa stagione:

The-Nurkic-family:

Miscellanea: