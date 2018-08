Battere Salvini? Calenda: “Bisogna guardare al centro”

Cosi’ Carlo Calenda, ex ministro dello sviluppo economico ed esponente del Pd, commenta l’intervento di Veltroni in cui sprona il partito ad aprirsi ad un progetto unitario.

Questo percorso secondo Calenda e’ destinato a compiersi

“in vista delle elezioni europee quando – dice – i distinguo sono destinati a sciogliersi”. Dunque, il “congresso va fatto immediatamente: non si puo’ stare bloccati – conclude – tra chi aspetta cosa fara’ Renzi e chi aspetta che il governo cada per poi far un’alleanza con il M5S. Cosi’ affrontiamo una crisi epocale come una bega di una bocciofila”