Berlusconi a Di Maio: “Trovati un lavoro”. Sul PD : “Non è nemmeno più in corsa”

Così Silvio Berlusconi a Rai Parlamento ‘Settegiorni’. Mentre dare un consiglio a Matteo Renzi “è più difficile” perché

“il Pd è in crisi e non è nemmeno più in corsa per la guida del Paese, non per colpa del suo leader ma perché, come tutta la sinistra in Europa, è rimasto al secolo scorso, allo statalismo. Ha esaurito la sua capacità di progetto e innovazione. In tutta Europa la sfida è tra le forze di governo che sono espressione del Ppe e i movimenti ribellisti, pauperisti, giustizialisti come i Cinque Stelle”.