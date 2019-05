La Boldrini asfalta Salvini sui social

In questi giorni Matteo Salvini è in tour in molte piazze d’Italia per la campagna elettorale delle Europee. L’altra sera a Forlì ha avuto la brillante idea di tenere il suo comizio dal balcone da cui si affacciava Mussolini.

Un gesto che non ha lasciato indifferenti e che ha ricevuto diverse critiche, a partire dal primo cittadino di Forlì, Davide Drei, che scrive su Fb:

“Quello a cui Forlì assiste in questo momento è qualcosa di penoso. Usare il balcone del Municipio su piazza Saffi per parlare a una (per la verità scarsa) platea di un comizio sembra scimmiottare le adunate anteguerra del regime”.

In quella piazza durante il fascismo venivano uccisi i partigiani e Mussolini assisteva agli eccidi proprio da quel balcone, che quindi rievoca ricordi nefasti per la nostra Repubblica. Eppure il Ministro dell’Interno non pare preoccuparsene e scrive su Twitter:

“Uno spettacolo ieri sera! Comizio sotto l’acqua affacciato dal balcone sulla piazza principale di #Forlì! Se lo sa la Boldrini…”

Ma la Boldrini non ci sta e replica a muso duro, ricordando al ministro che proprio in quelle ore, a Napoli, c’è una bimba che lotta per non morire, perché colpita da un proiettile vagante durante una sparatoria:

“Invece di occuparti di me pensa alla sicurezza delle persone visto che a Napoli si spara per strada e a Viterbo un commerciante è stato ucciso a sprangate. Ti ricordo che sei il Ministro dell’Interno e in queste ore dovresti fare riunioni di lavoro, non comizi in piazza”.

Ciò che accade dopo, lascia tutti un po’ sorpresi. La sua risposta infatti colleziona migliaia di like in più rispetto al commento di Salvini che, attento com’è ai social, non può che riflettere seriamente sulle ragioni di questa amara sconfitta.

