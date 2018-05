Botta e risposta tra la Boldrini e Salvini

”Tutti noi che abbiamo a cuore la giustizia sociale e l’evoluzione del nostro Paese dobbiamo stringere le fila, metterci a lavorare per cercare di riproporre un’altra visione”.

Queste le parole di Laura Boldrini, in un video messaggio mostrato all’assemblea congressuale del Movimento demA di Luigi de Magistris. Ma l’ex presidente della Camera, sottolinea come, a suo modo di vedere nel ‘contratto di governo’ non vi sia alcuno sforzo per l’occupazione femminile.

Una stoccata che non è andata affatto giù al leader della Lega, Matteo Salvini che ha risposto attraverso un tweet sulla sua pagina:

“La Boldrini denuncia: ‘Al governo leader maschilisti!’. Ma ancora parla???”.

Non si fa attendere la risposta della deputata di LeU, che anzi sfida il segretario leghista, consapevole della popolarità dello stesso: