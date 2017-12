Bruciò vivo nel parcheggio dell’Ipercoop. Scoperta shock, non fu suicidio

Alle 21.30 circa un giovane di passaggio udì un boato nel parcheggio dell’Ipercoop di Afragola. Noto subito una vettura avvolta dalle fiamme ed un uomo che si dibatteva all’interno, urlando. Sarebbe poi morto carbonizzato.

Così è finito, nel settembre 2015, il giovane Antonio Luciano, si pensò fin da subito ad un suicidio, anche per la bomboletta di gas, da campeggio, ritrovata nella vettura. Ma la famiglia non ha mai accettato questa idea e tramite il suo avvocato Luigi Bonetti ha chiesto un accertamento delle indagini.

La procura in originie aveva aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio o per istigazione al suicidio ma si è stabilito che ad uccidere Antonio non è stata nessuna delle due ipotesi, bensì una triste fatalità.

La morte infatti sarebbe sopraggiunta per un fatto accidentale dovuto ad un problema con la macchina, probabilmente un corto circuito. Dalla supervisione delle immagini delle telecamere si è scoperto che la vittima non si è mai recato al distributore per riempire la bomboletta di gas che aveva in macchina, che è stato accertato fosse scarica.

La moglie e la sorella non hanno mai creduto al suicidio. Basti pensare che solo qualche giorno dopo ci sarebbe stato il battesimo della figlia: