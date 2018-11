Caivano: sequestra una persona e la porta al Parco Verde

Singolare episodio di microcriminalità a Caivano. Un uomo ha prima sequestrato e poi costretto la vittima ad andare al Parco Verde. Ecco dopo cosa è successo….

Un uomo di 31 anni, di Maddaloni, ha prima bloccato e poi costretto un 20enne ad andare al Parco Verde a comprare droga. Successivamente l’ha rapinato di soldi e cellulare. Il singolare episodio è stato scoperto dai carabinieri della stazione di Valle di Maddaloni lo scorso 20 luglio grazie alla denuncia della stessa vittima. Ora gli stessi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Ricostruendo l’episodio, si è arrivati a scoprire che all’epoca dei fatti il ragazzo fu fermato, mentre era in auto, dal 31enne in evidente stato di astinenza da sostanze stupefacenti. Questi l’ha prima bloccato, è salito in auto e l’ha costretto a dirigersi verso il Parco Verde di Caivano con l’obiettivo di acquistare crack.

Il balordo ha rapinato il giovane di soldi e cellulare, successivamente rivenduti ad una donna per procurarsi il denaro utile all’acquisto della sostanza stupefacente. I carabinieri, esaminando i tabulati telefonici, sono risaliti alla stessa persona che l’aveva acquistato scoprendo che si trovava al Parco Verde di Caivano. Le indagini si sono avvalse dei video del sistema di videosorveglianza, delle dichiarazioni delle vittima, del riconoscimento da parte di questi, e del ritrovamento dello stesso telefonino.