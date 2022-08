Nuovo caso nelle liste di Calenda e Renzi: spunta un negazionista del Covid

Dopo le frasi filoputininane e quelle contro Draghi, oggi spunta un nuovo caso nelle liste di Renzi e Calenda: Angelo Di Lena che in piena pandemia, sosteneva che il Covid fosse una grande truffa.

Se ieri a far parlare di sé è stata Stefania Modestina D’Angelo, capolista al Senato nel listino plurinominale di Caserta che il 24 febbraio 2022, a proposito della guerra scriveva sui social:

“E’ stata provocata dall’avidità degli Usa, dagli oltranzisti anti Putin”.

Mentre due giorni dopo rincarava la dose:

“Zelensky è scappato: è un nemico del suo popolo”.

Mentre il 20 marzo, a proposito del presidente ucraino ha commentato:

“È un nazista diventato l’eroe del Pd”.

Calenda reo di aver rotto l’alleanza col PD per via delle posizioni non abbastanza filoatlantiche di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, ha commentato la notizia sostenendo:

“La signora in questione è stata segnalata dal territorio, è un’insegnante e giornalista impegnata nel sociale a Caserta. Errore nostro non aver verificato i post su politica estera. Me ne assumo la responsabilità. Stiamo gestendo la cosa”.

Oggi invece tocca a Angelo Di Lena, candidato del Terzo Polo nel collegio della Camera uninominale Puglia 08.

Il candidato con un passato nella Lega, come ha scovato il giornale di Open di Enrico Mentana, ha definito il Covid “una grande truffa”. In un post scritto il 12 aprile 2020, quindi in piena pandemia, ha scritto:

“Quella del coronavirus è una grande truffa. Si tratta di un’epidemia dichiarata che non miete – come le vere epidemie – masse indistinte di persone, ma che invece uccide in massa i diritti di libertà e la dignità di tutti, imponendo un punto di vista univoco che vieta agli individui di autodeterminarsi e abitua la popolazione ad accettare come normalità la sospensione dei propri diritti inalienabili”

Poi rincara la dose parlando di terrorismo sanitario:

“Le persone che sono purtroppo decedute per questa combinazione di spazzatura metabolica e a causa di questa strage di stato vengono inoltre usate in maniera strumentale dal governo e dagli organi di propaganda tutti allineati, spaventati e agli ordini di questo terrorismo sanitario”

Ecco lo screen del post in questione, riportato dal giornale Open di Enrico Mentana