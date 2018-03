Calenda: “Se il PD si allea coi 5 stelle il mio sarà il tesseramento più breve della storia”

Lo Ha detto Carlo Calenda, neo iscritto al PD e già Ministro dello sviluppo economico.

Intanto sulle dimissioni di Renzi arriva il chiarimento di Matteo Orfini, Presidente del PD:

“Matteo Renzi si è formalmente dimesso lunedì. Come da lui richiesto nella lettera di dimissioni, e come previsto dallo statuto, ho immediatamente annunciato la convocazione dell’assemblea nazionale per gli adempimenti conseguenti”. “Contestualmente ho convocato la direzione nazionale che sarà aperta dalla relazione del vicesegretario Martina. Nella direzione discuteremo le scelte politiche che il Pd dovrà assumere nelle prossime settimane. Continuare a discutere di un fatto ormai avvenuto – le dimissioni del segretario – come non vi fossero state non ha molto senso. Come non lo ha disquisire del percorso conseguente le dimissioni che è chiaramente definito dal nostro statuto e che non consente margini interpretativi né soluzioni creative”.