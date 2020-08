Campania, sondaggio del Sole24Ore concede ampio vantaggio a De Luca. Incognita voto disgiunto

Regionali Campania – A pochi giorni dalla presentazione delle liste per le regionali 2020 esce l’ennesimo sondaggio Winpoll- Cise e commissionato da Il Sole 24 Ore. Oggetto del rilevamento è la Regione Campania, sempre più sotto i riflettori nazionali. Secondo quanto riporta il Sole, con tanto di grafici, “il governatore uscente trainato dal voto personale ha perso consensi da luglio, ma resta 30 punti sopra Caldoro.

Il distacco tra le liste (sarebbe però) soltanto di otto punti”. Il Sole ripercorre le ultime elezioni regionali in cui si è registrata la sfida tra i due “eterni” candidati alla presidenza della Regione. “Nelle elezioni del 2010 Caldoro sconfisse largamente l’allora Sindaco di Salerno. In quelle del 2015 invece il governatore attualmente in carica prevalse di misura”.

Per le elezioni che si terranno fra poco meno di un mese sembra che l’esito sia scontato. Numeri alla mano 30 punti di distacco tra i due contendenti sono difficilmente colmabili anche considerando l’effetto di un eventuale voto disgiunto che pure peserà sulla competizione. Il sondaggio Winpoll- Cise infatti, si sofferma ampiamente anche sul complesso fenomeno dei flussi elettorali.

Per quanto riguarda le liste, secondo i dati pubblicati dal Sole, si registra un testa a testa tra la lista di De Luca Presidente e quella del Movimento 5 Stelle, entrambe intorno al 17%. Un 15% per il Partito Democratico e 14,9 per Fratelli d’Italia, Lega al 14,4 e Forza Italia al 6. Più netti i numeri dei candidati alla presidenza, 58,6 De Luca, 28,9 Caldoro e 9,9 Ciarambino. Numeri meno rilevanti per le altre liste e, soprattutto, nel sondaggio non sono contemplati gli altri candidati, Potere al Popolo e Terra che esprimono posizioni più radicali e alternative ai principali candidati in corsa.