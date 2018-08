Cardito: Abbandona il cane e scappa. Sindaco promette: “Sarà denunciato”

Vi rendo partecipi di un episodio appena avvenuto in via Biagio Castiello.Sono sul balcone e vedo questa scena crudele che strazia il cuore di ogni essere umano.Da un auto è sceso questo cane che si è trovato in un attimo abbandonato ma nonostante tutto ha rincorso i suoi padroni per metri fino a scomparire nel buio di un vicolo…Pubblico questo atto perché al momento non sono riuscita a fermare il tutto,né a scendere in strada e raggiungere il cane e spero vivamente che se a fare ciò sia stato un cittadino carditese possa ,nel rivedersi,pentirsi e tornare indietro!Una sola domanda PERCHÉ PRENDETE IN CASA CANI O ALTRI ANIMALI PER POI ABBANDONARLI?

Pubblicato da Rosina Verità su Giovedì 16 agosto 2018