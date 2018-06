Casandrino – Muore dopo 8 giorni di agonia il giovane Giuseppe

Il giovane Giuseppe è stato vittima di un grave incidente e dopo 8 giorni di agonia è deceduto.

Ieri mattina si è diffusa la notizia della tragica scomparsa di questo giovane di Casandrino. Non è sopravvissuto al tragico incidente, Giuseppe Landolfo di 32 anni; aveva ferite troppo gravi ed è scomparso in ospedale.

Tutto è cominciato martedì 29 Maggio, quando si trovava a bordo di una mini moto ed è stato travolto da una vettura. Era in giro per la sua cittadina, come faceva abitualmente la sera, prima di rientrare a casa; si trovava in Corso Carlo Alberto, quando c’è stato l’impatto, causato da un attimo di distrazione.

Ha battuto la testa contro il parabrezza della macchina e il serbatoio del suo mezzo ha cominciato a perdere carburante fino a che non è scoppiato un incendio. Diventato una “fiamma umana”, ha cominciato a urlare e chiedere aiuto ma vani sono stati i tentativi di soccorso.

Era ancora vigile quando è stato portato all’ospedale “Cardarelli” di Napoli ma la sua pelle era stata divorata dalle fiamme, le ustioni erano gravissime e il colpo alla testa aveva procurato danni cerebrali.

Ha resistito 8 giorni, ma non ce l’ha fatta; lascia la moglie e due figli piccoli e un’intera cittadina che si unisce al dolore della sua famiglia.

Fonte: Cronache di Napoli