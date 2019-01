CasaPound si candida alle Europee. Obiettivo: Uscita dall’Euro

CasaPound si candida alle elezioni europee con una propria lista che sarà guidata dal segretario nazionale Simone Di Stefano.

Per poter presentare il proprio simbolo, CasaPound deve raccogliere 150.000 firme nei 5 collegi in cui è diviso il territorio nazionale.

“Chiamiamo a raccolta i nostri iscritti e tutti gli italiani che sono stanchi di questa Unione Europea. Noi abbiamo chiaro quello che vogliamo: uscita dell’Italia dall’Ue e ritorno alla sovranità monetaria che erano già i primi punti del nostro programma delle elezioni politiche. Non ci candidiamo per cambiare l’Ue dall’interno perché è impossibile ma per affondarla perché ormai è una prigione. Non ci sono alternative alla raccolta firme al momento, considerando che Salvini e M5S hanno abbandonato le battaglie contro euro ed Ue e la Meloni ha fatto confluire nel suo partito perfino i Conservatori di Fitto. Sarà CasaPound – conclude Di Stefano – l’unico partito sulla scheda che dirà con chiarezza agli italiani che l’unica soluzione è l’ExIt”.