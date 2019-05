Caso Siri: botta e risposta tra Salvini e Di Maio

Di Maio attacca Siri mentre Di Maio lo difende. Ecco il clima a 48 ore dal Consiglio dei ministri. Si tema per la tenuta dell’esecutivo dopo la tornata elettorale europea.

In piu’ ballo, infatti, c’è molto di più che un seggio a Strasburgo. Intanto il clima tra Di Maio e Salvini sarebbe sempre più infuocato dopo l’inchiesta di Report sul sottosegretario ai Trasporti Siri: avrebbe acquistato per la figlia, una palazzina con 585 mila euro provenienti da un mutuo acceso presso una banca di San Marino ed il notaio che ha stipulato l’atto ha segnalato la compravendita come operazione sospetta di riciclaggio.

Il sottosegretario è prontamente intervenuto per rimarcare la “regolarita’” della compravendita e annunciando che valutera’ la querela in caso di un servizio diffamatorio da parte della trasmissione. In suo sostegno c’è ovviamente Salvini: parla apertamente di di “fango” su Siri e invita i magistrati a interrogarlo al piu’ presto. Non si ferma qui ma annuncia anche un faccia a faccia con il premier Conte in occasione del Cdm di mercoledi’ prossimo.

Su questo interviene prontamente il blog delle Stelle:

Sulla morale il M5S non fa passi indietro e alla Lega chiediamo di tirare fuori le palle su Siri e farlo dimettere”

Ancora più duro Di Maio che definisce inutile la questione della conta in Cdm su Siri e prevedendo che alla fine, Salvini, non vorra’ andare al voto sulla proposta di revoca di Conte:

“Io non sollevero’ nessuna crisi di governo, se vogliono farlo loro, l’ultimo che ha sollevato una crisi su un indagato e’ Mastella“

Foligno, e poi a Roma, Salvini replica:

“Gli amici dell’M5s pesino le parole. Se dall’opposizione insulti e critiche sono ovvie, da chi dovrebbe essere alleato no. A chi mi attacca dico tappatevi la bocca, lavorate e smettete di minacciare il prossimo. E’ l’ultimo avviso“,

Saranno giorni di passione per il governo con una crisi che sembra sul punto di scoppiare. Intanto martedì in Aula si discuterà del taglio dei parlamentari e delle Autonomie, che rischiano di restare ferme al palo sino a dopo le Europee.