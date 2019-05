Caso Siri, parla Di Maio: “Non arretriamo sulla questione morale”

Governo, Di Maio su Siri: “Non arretriamo sulla questione morale,bisogna rispettare le regole”.

Il vicepresidente del Consiglio, Luigi di Maio, nel corso della presentazione del programma elettorale del M5S per le elezioni europee, ha fatto chiaro riferimento alla vicenda del sottosegretario leghista alle Infrastrutture e ai Trasporti, Armando Siri, che è indagato per corruzione.

Il capo politico pentastellato, ha fatto capire che non chiuderanno un occhio per l’alleato di Governo e che sono intenzionati a indagare a fondo in questa vicenda per scoprire la verità e la posizione delle parti coinvolte.

Luigi di Maio, ha infatti, dichiarato che: