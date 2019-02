Casoria, incendio nella ditta Cerbone: ecco le cause

Spaventoso incendio divampato questa mattina in una fabbrica di alluminio a Casoria. Una nuvola nera visibile in molte cittadine della provincia nord di Napoli.

L’incendio è divampato alle 6.40 in via Indipendenza sullastrada statale Sannitica. Sul posto diverse unità dei vigili del fuoco per tentare di domande l’incendio. Si tratta della ditta Ceal alluminio della famiglia Cerbone: un fabbrica punto vendita di tutto il materiale connesso all’alluminio. Ad essere colpito un capannone di almeno 6.000 m² che al momento sembrerebbe distrutto. La ditta di pulizie aveva appena finito il suo turno, per cui, fortunatamente, non c’era nessuno all’interno.

Sul posto i Carabinieri, la Polizia e decine di automezzi de Vigili del Fuoco sono ancora impegnate a domare l’incendio. Ancora ignote le cause: molte ipotesi ma per adesso nessuna certezza.Il rogo è divampato in pochi minuti. Una nube nera ha invaso l’intera cittadina creando numerosi disagi alla popolazione. Numerose persone hanno dovuto far ricorso ai sanitari per problemi di respirazione.