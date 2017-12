Casoria: sfondano l’auto per rubare le padelle

Un furto di padelle. Una nuova impresa della banda degli idioti. Ennesimo episodio di microcriminalità sul territorio di Casoria. Ecco dove.

Un furto di padelle alle 10:30 di mattina. Disavventura capitata ad una donna di Casoria nella giornata di venerdì. Dopo aver assistito alla recita del figlio, per le prossimità delle feste natalizie, è tornata in direzione della sua auto parcheggiata poco distante. Qui ha fatto l’amara scoperta. L’apertura era stata manomessa. Dall’interno erano state rubate delle padelle ed una ruota di scorta.

L’episodio è stato denunciato via Facebook non si tratta della prima volta. Sempre via social c’è chi denuncia un nuovo metodo dei topi l’appartamento. Bussare al citofono di notte per capire se è presente qualcuno in casa per poi mettere a punto il loro piano.