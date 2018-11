Casoria, sosta selvaggia: negozi rischiano la chiusura

Occupazione illecita di suolo pubblico: alcuni negozi a Casoria rischiano la chiusura. Secondo giorno di operazioni dei vigili urbani. Elevati otto verbali.

La polizia municipale di Casoria è impegnata in operazioni contro l’occupazione illecita di suolo pubblico e la sosta selvaggia. Alcuni negozi sarebbero addirittura a rischio chiusura. Otto i verbali elevati contro i “furbetti” del parcheggio, e 6 le sanzioni commutate nei confronti di esercizi commerciali. Ottanta euro per i primi, rei di aver sostato l’auto sul marciapiede, oltre ai 130 aggiunti per la sanzione accessoria di rimozione coatta. Per i negozi, tra via Diaz e via De Gasperi, c’è un verbale di 180 euro per i proprietari oltre alla possibilità che venga commutata la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per un determinato periodo.

Le operazioni rientrano in un ampio programma di controllo richiesto dall’amministrazione diretta dal sindaco Pasquale Fuccio in vista delle prossime festività natalizie. Si proseguirà nei prossimi giorni: le attività sono iniziate nella giornata di lunedì nella zona al confine con Afragola: rimosse otto auto in sosta sul marciapiede, sanzionati passi carrabili non autorizzati.