Casoria, Traffico internazionale banconote false: 9 condanne

Casoria – Sono 9 le condanne in primo grado che il Tribunale di Napoli ha inflitto ai processati per il reato di

5 anni di reclusione per Luigi Buonomo, alias ‘Giggiotto’, 44enne di Ponticelli. Stessa pena per Mirko Esposito, 32enne di Torre del Greco. Quattro anni a testa invece per Vincenzo De Rosa, 43enne di Casoria, Michele Gaeta, 32enne di Castellammare di Stabia e Paolo Pagliuca, 27enne di Teverola. Due anni invece ad Antonio Esposito 26enne di Secondigliano. 7 anni e 4 mesi di reclusione decisi per Roberto Luiso, 27enne di Pollena Trocchia. 3 anni e 4 mesi per Giovanni Montanino, 43enne di Casoria. 6 anni e 8 mesi per Giuseppe Puzone, 51enne di Orta di Atella, ed infine 9 anni e 4 mesi per Mauro Puzone, 27enne di Casoria.

La Gang aveva un commercio di banconote false che si estendeva in Francia, Bulgaria, Germania ed Austria. L’organizzazione è stata smantellata dalle Fiamme Gialle che hanno scoperto come i membri dell’organizzazione agivano i membri nella produzione e nella distribuzione dei quattrini taroccati.