Colpo di scena: Di Maio rilancia il Governo con Salvini

Luigi Di Maio rilancia a sorpresa un governo con la Lega di Matteo Salvini. Il leader del M5s, dal palco di Napoli, si dice pronto a rivedere la sua posizione. Intanto la situazione di stand by apre due possibili scenari….

Si parla di scioglimento immediato delle camere e elezioni a fine luglio, oppure un accordo con le forze politiche per una fiducia “tecnica” con il fine di varare una legge di bilancio e consentire il voto subito dopo, probabilmente ad ottobre. Intanto, però, Luigi Di Maio, da Napoli, rilancia:

“Siamo pronti a rivede la nostra posizione. Se abbiamo sbagliato qualcosa lo diciamo, ma ora si rispetti la volonta’ del popolo: una maggioranza c’e’ in parlamento, fatelo partire quel governo”.

Il leader del M5s, torna sui suoi passi dopo l’iniziale richiesta di impeachment. Una strada che ormai stava percorrendo da solo. Lo stesso Salvini aveva espresso già ampiamente i suoi dubbi. Ora la riapertura di dialogo tra M5s e Quirinale potrebbe riaprire una strada, seppur strettissima, verso un governo politico. Resta un’ipotesi, per adesso: rimane in piedi l’alternativa Cottarelli, che Mattarella vuole comunque inviare al Parlamento. Proposito che sembra andare in porta ad ora di pranzo quando Colle annuncia di aver convocato il premier incaricato per le 16,30. Sembra essere il momento dell’accettazione del mandato e la presentazione della lista dei ministri, ma qualcosa non va. Cottarelli lascia il Colle senza presentarsi alla stampa. Subito scattano le varie ipotesi: tra le tante, se intenda rimettere il mandato o se in realta’ abbia bisogno di piu’ tempo per stilare la lista dei ministri. Il Colle subito fa trapelare che non esiste l’ipotesi della rinuncia. E Cottarelli, rientrando a Montecitorio, assicura che sta approfondendo “alcuni aspetti della lista”. Una partita ancora aperta con Mattarella che, qualora dovesse saltare tutto,spera di avere un governo in carica in autunno, subito in grado di presentare la legge di bilancio. E non e’ un caso che per tutta la giornata si siano inseguiti rumors di contatti tra Cottarelli ed alcuni esponenti delle forze politiche, come il leghista Giancarlo Giorgetti e il dem Graziano Delrio, proprio per sminare la strada del governo tecnico finalizzata al varo della manovra.

Per il momento restano concrete le prime due opzioni. Il ritorno alle urne a luglio, se viene accolto con favore dalla Lega, trova invece i Cinque Stelle molto freddi. Spiega ancora Di Maio:

“spero si possa andare al voto il prima possibile pero’ riconosco pure che questa e’ una situazione veramente difficile per il Paese”.

C’è convinzione da parte del Quirinale che il parlamento si dovra’ assumere la responsabilita’ di chiudere la legislatura. In particolare spetterà al governo tecnico un passaggio fondamentale: la presentazione della manovra finanziaria. In primis si cercherà evitare l’eccessiva fibrillazione dei mercati e ridare credibilita’ e fiducia al nostro paese. Nel frattempo, la situazione di stallo continua a provocare fortissima tensione sui mercati con lo spread che s’impenna col passare dalle ore: dai 250 punti della mattina, alla chiusura a quota 300.