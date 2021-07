Conte attende che la Cartabia butti giù Draghi?

Ragionando per assurdo e provando ad ipotizzare di essere in una delle puntate di House of Cards potremmo arrivare a pensare che il testo di riforma della Cartabia potrebbe essere lo strumento giusto per disarcionare Mario Draghi.

I numeri per approvarla ci sarebbero anche senza il Movimento 5 stelle, ma il Premier ha fatto capire chiaro e tondo che il suo Governo non può avere colori politici.

Tradotto: se non votate la riforma lui non ci sta più. Ma, pensandoci bene, a chi giova una dipartita prematura del Governo? Ovviamente a Giuseppe Conte che non vede l’ora di tornare a Palazzo Chigi.

D’altronde se i grillini avessero davvero il coraggio di strappare guadagnerebbero non pochi consensi nell’opinione pubblica e – forti del loro leader amato dagli Italiani – potrebbero davvero pensare di farcela alla prima data utile.

Come ipotizzabile i gruppi parlamentari pentastellati sono spaccati, se da una parte c’è il Ministro D’Inca che difende Governo e poltrona predicando realismo:

Se pensiamo che la soluzione per difendere i nostri principi sia andare all’opposizione, sbagliamo

Dall’altra c’è chi si dice pronto, anzi prontissimo a fare opposizione perché accettare anche questo sarebbe davvero un boccone amarissimo da digerire per tutta la galassia 5 stelle.

Conte quindi resta alla finestra, ha chiarito che la riforma non gli piace e da una parte ha auspicato un’intesa pacifica dopo l’incontro con Draghi ma dall’altra non si è affatto scandalizzato davanti ai 1000 e più emendamenti presentati.

La fine di questa puntata di House of Cards non tarderà a venire, il testo dovrebbe essere approvato entro il 23 luglio, ma si parla già di rinvio, un rinvio breve di massimo una settimana o forse qualcosa in più… forse si potrebbe arrivare al 3 agosto, giorno in cui comincia il semestre bianco ed è quindi impossibile sciogliere le Camere.

