Conte a sorpresa da Mattarella. Salta tutto?

Un incontro non preventivato e non formale. Oggi il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha incontrato questo pomeriggio al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per riferirgli sugli sviluppi della trattativa per la formazione del nuovo governo.

Conte infatti, questa mattina, ha incontrato per circa due ore i leader della Lega e del Movimento 5 stelle, per discutere delle caselle ministeriali del futuro governo. Ma quella che più di tutte sembra traballare è quella del dicastero dell’Economia, per la quale è stato indicato l’economista ed ex ministro Paolo Savona.

Un incarico al quale la Lega tiene molto, anche per gli impegni presi di fronte alla propria base e che se dovesse venir meno – come più volte minacciato da Salvini – rimetterebbe in discussione non solo la composizione del futuro governo ma addirittura gli accordi con il Movimento 5 stelle.

Salvini non a caso è tornato a Milano, ritenendo chiusa la trattativa di Governo ed inamovibili le posizioni della Lega. Mentre lui partiva, Conte si recava da Mattarella a dirgli che forse il no su Savona rischiava di far saltare tutto.