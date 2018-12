Conte telefona a Moscovici: “il reddito di cittadinanza non si tocca”

Un Giuseppe Conte molto attivo per evitare la procedura di infrazione da parte della Ue sulla manovra finanziaria. Colloqui telefonici sia con il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, che con il commissario Pierre Moscovici.

In particolare il presidente del Consiglio si sarebbe soffermato su tre temi: il rapporto deficit/Pil (fissato al 2,04%), il reddito di cittadinanza e la quota 100. Una presa di posizione volta a difendere tutto il lavoro svolto in queste settimane: un’operazione di rifinitura sostanziale per evitare sanzioni da parte dell’Unione europea. Una delle prime volte che il premier si spende in prima persona: questa volta a discapito di Luigi Di Maio e Matteo Salvini. A quanto apprende l’Adkronos da fonti autorevoli, lo stesso Conte assicura che le due misure cardini – la revisione della legge Fornero ed il reddito di cittadinanza alle fasce più disagiate – del Movimento non posso essere sottoposte ad ulteriori ritocchi: seguendo il motto “non tradiamo gli italiani”. Il clima dei colloqui telefonici viene descritto come più che positivo. Regna un clima di fiducia nonostante la trattativa non si presenta come la più semplice: in palio c’è la credibilità guadagnata in questi mesi.