Coronavirus a Roccamonfina, con la cittadina in provincia di Caserta che ha registrato nelle ultime ore ben cinque casi di Covid-19. Il sindaco della città ha già adottato misure e provvedimenti importanti: sospeso il mercato cittadino.

Coronavirus a Roccamonfina, cinque casi in provincia di Caserta

Paura a Roccamonfia. La cittadina in provincia di Caserta nelle ultime ore ha registrato ben 5 casi di Coronavirus. Tutti sono legati ad un ragazzo che è rientrato in città dopo un soggiorno in Grecia. Al momento secondo le prime notizie sembra che nessuno dei contagiati, presenti dei sintomi gravi. Le cinque persone sono tutte in isolamento domiciliare, come prevede il protocollo della Regione Campania.

Il paesino di 3 mila e poco più abitanti in provincia di Caserta, registra i suoi primi casi di Coronavirus. Oltre al ragazzo, i familiari – padre e fratello – sono stati sottoposti in isolamento anche tutti coloro che abbiano avuto dei contatti con le cinque persone infette. Situazione questa che ha portato l’amministrazione comunale di Roccamonfina a prendere dei provvedimenti.

Roccamonfina, le decisioni del sindaco Montefusco

Carlo Montefusco, sindaco di Roccamonfina, ha deciso di adottare delle serie misure di sicurezza, per evitare che il contagio si allarghi. Queste le decisioni del primo cittadino:

-Sarà sospensione del Mercato settimanale;

-intensificazione dei controlli da parte delle Forze dell’Ordine;

-obbligo di indossare la mascherina sia all’interno dei locali pubblici e privati sia all’aria aperta;

-screening di massa con Camper e laboratori ASL per tamponi gratuiti a tutti;

-attivazione Centro Operativo h24 al fine di assicurare, nell’ambito del territorio comunale, la Direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.

“I contravventori saranno puniti con le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia. Il Capo della Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza” fa sapere l’amministrazione comunale di Roccamonfina.