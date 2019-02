Crisi diplomatica con la Francia: Macron richiama l’ambasciatore

Ha spiazzato tutti la decisione del governo francese di richiamare l’ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset.

“La Francia e l’Italia sono unite da una storia comune; esse condividono un destino. Hanno costruito insieme l’Europa e operato per la pace. La Francia e’ profondamente legata a questo rapporto di amicizia che nutre cooperazioni in tutti i settori e una vicinanza tra i nostri due popoli. L’amicizia franco-italiana e’ piu’ che mai indispensabile per raccogliere le nostre sfide di questo XXI secolo. La Francia e’ stata oggetto, da diversi mesi, di ripetute accuse, di attacchi privi di fondamento, di dichiarazioni oltraggiose che ciascuno conosce e puo’ ricordare. Cio’ non ha precedenti dalla fine della guerra. Un conto e’ avere dei disaccordi, un conto e’ strumentalizzare i rapporti a fini elettorali”