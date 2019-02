De Magistris: “Da De Luca sentimento leghista verso Napoli”

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, interviene sul tema autonomia, il quale sta scaldando gli animi della politica soprattutto al Sud. Primo tra tutti ad essere su di giri è il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a cui De Magistris si appella con toni molto duri:

“Da quelle parole viene fuori il sentimento un po’ leghista che c’è in De Luca che ha un’allergia non solo verso di me ma verso tutta la città di Napoli. Ormai i suoi non sono più ragionamenti politici ed è evidente per come si esprime e per le difficoltà che ha ad esprimersi”.