Di Battista contro Tria: “i minibot sono del contratto di governo”

“In attesa di ottenere parecchi miliardi di euro effettuando le seguenti azioni: 1. Revoca delle concessioni autostradali che ancora oggi sono a vantaggio del gruppo Atlantia S.P.A. (non si capisce perche’ i 10 miliardi di utili in 10 anni li possano fare i Benetton e non lo Stato italiano) 2. Ritiro del contingente italiano dall’Afghanistan 3. Recupero dell’ICI non versata dalla Chiesa e da altri enti come stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea il 6 novembre del 2018 4. Taglio di 345 parlamentari 5. Taglio degli stipendi dei parlamentari e dei consiglieri regionali 6. Tassazione dei colossi web da proseguire in ambito europeo 7. Fine del finanziamento pubblico all’editoria, e’ evidente che le imprese (a cominciare dalle piccole e medie imprese) che vantano crediti con la Pubblica Amministrazione hanno tutto il diritto di essere pagate in fretta. Io, a meno che il Ministro Tria, in pochissimi giorni, non trovi una soluzione alternativa, reputo molto intelligente la proposta dei Minibot (vi invito ad informarvi autonomamente senza dare retta ai paladini del “tanto son si puo’ fare”)”