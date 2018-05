Di Battista: “Elettori Lega e M5s molto simili”

“Io ero molto, ma molto, contrario a fare una qualsiasi forma di contratto con il Pd. Se mi fido di Salvini? Io non mi fido neppure di me stesso, ma i cittadini che sostengono o hanno sostenuto in passato la Lega sono molto piu’ simili ai nostri e il rapporto che Salvini ha con il suo elettorato non e’ del tutto dissimile dal nostro”.