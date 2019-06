Di Battista: “non ci sono alternative alla Lega”

Non ci sono alternative alla Lega per il M5S. L’esperienza di governo passa da lì. A pensarla così è Alessandro Di Battista.

Una giustificazione per il contratto siglato con la Lega. L’unico modo per dare il via all’esecutivo. Di Battista è abbastanza chiaro, soprattutto se l’alternativo fosse stata rappresenta dal PD:

“A questo punto in tanti diranno: ‘Ma voi ci state governando insieme alla Lega. Vero, ma occhio, cerchiamo di ragionare una volta per tutte. Il Movimento aveva alternative? Se avessimo stipulato un contratto di governo con il PD (tra l’altro nemmeno si sono voluti sedere intorno ad un tavolo) oggi milioni di persone ci accuserebbero di governare con il partito del marciume renziano (Lotti, imputato a Roma per lo scandalo CONSIP brigava per nominare il nuovo Procuratore generale proprio di Roma) o con il partito della cloaca sulla sanità in Umbria.

Inoltre non accettare nessun accordo avrebbe voluto dire essere accusati di non voler governar e non voler risolvere i problemi degli italiani. Meglio a questo punto la strada intrapresa con Salvini: