Di Maio a 8 e Mezzo rivela la sua strategia: “Faremo firmare un contratto alle altre forze politiche”

“Hanno scritto che voglio un governo con la sinistra, smentisco tutto”.

Lo ha detto il candidato premier del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, parlando a In 1/2 ora in più su Raitre. Di Maio ha ribadito che la posizione del M5S, in mancanza di una maggioranza, si fonderà su un appello alle altre forze politiche alla ricerca di una convergenza programmatica.

“Noi – ha spiegato – abbiamo dei temi per lavorare nella diciottesima legislatura, loro (le altre forze politiche, ndr) ne avranno degli altri, firmiamo un contratto per indicare quali cose vanno approvate e in quali tempi”.

I 5 stelle si rifiutano dunque di adottare la coalizione alla tedesca:

“La Spd – ha sottolineato Di Maio – ha chiesto il ministero delle Finanze, la Cdu l’Economia, lì c’è una divisione sui ruoli ministeriali, invece noi pensiamo a quello che si deve fare per le persone fuori dalle istituzioni. Non sono alleanze, non sono larghe intese, li voglio vincolare a un programma per le famiglie italiane”.

Come fare dunque ad attuare il programma? Ecco la soluzione del leader 5 stelle

“Logico che se siamo la prima forza politica del paese – ha proseguito Di Maio – e mancano pochi passi per avere la maggioranza, ovviamente dobbiamo fare i passi necessari in Parlamento per chiedere che la squadra che costruiamo prima diventi anche la squadra che presentiamo dopo”.

Di Maio dunque chiarisce: